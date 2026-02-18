Tegola Napoli | Rrahmani fuori fino ad aprile ansia McTominay per l’Atalanta

Emergenza difesa e speranza mediana in casa Napoli in vista del big match contro l’ Atalanta. Il tecnico deve registrare il pesante forfait di Amir Rrahmani, il cui stop muscolare appare più serio del previsto con un rientro ipotizzabile solo per l’inizio di aprile. Le rotazioni nel reparto arretrato diventano obbligate per i partenopei, costretti a rinunciare al proprio pilastro centrale per le prossime sfide decisive di campionato. Segnali di cauto ottimismo giungono invece sul fronte Leonardo Spinazzola. L’esterno ha evitato lesioni gravi chiedendo il cambio preventivo durante la sfida contro la Roma. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Infortunati Napoli, Conte in ansia per Rrahmani e McTominay: il puntoIl tecnico del Napoli, Antonio Conte, si preoccupa per le condizioni di Rrahmani e McTominay dopo averli visti uscire dal campo zoppicando durante l'ultimo match.

Conte in ansia per Rrahmani e McTominayAntonio Conte si preoccupa per le condizioni di Rrahmani e McTominay dopo le ultime sedute di allenamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, altra tegola! Lesione al bicipite femorale per Rrahmani: 2 mesi di stop; Napoli, infortunio Rrahmani: quando rientra? Rischia fino a tre mesi di stop; Napoli, lesione di alto grado al bicipite femorale per Rrahmani: fuori almeno due mesi; SSC Napoli: tegola in difesa, lesione per Amir Rrahmani.

Napoli, grave infortunio per un difensore: ecco quanto starà fuoriUn’altra tegola per il Napoli, che perde nuovamente Amir Rrahmani a causa dell’ennesimo problema fisico stagionale. Il difensore centrale si è sottoposto nelle ultime ore a esami strumentali che hanno ... magazinepragma.com

Calcio Napoli, lesione al bicipite femorale per Rrahmani: quanto resterà fuoriCalcio Napoli, lesione al bicipite femorale per Rrahmani: quanto resterà fuori il difensore azzurro. Aumenta l'emergenza per Conte ... 2anews.it

#Rrahmani, l'esito degli esami. Brutta tegola per il Napoli LEGGI QUI areanapoli.it/share/621643/ facebook

UFFICIALE – Tegola #Rrahmani per il #Napoli: ecco l’esito degli esami e i tempi di recupero, lungo stop! x.com