Lukaku complessivamente stop di quasi sei mesi | quando potrebbe ritornare in campo il belga

Romelu Lukaku ha affrontato un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi sei mesi. Dopo un periodo di ripresa, l’attaccante belga sta cercando di tornare in forma e di rientrare presto in campo. La sua situazione resta sotto monitoraggio, con l’obiettivo di riprendere la piena attività il prima possibile. Ecco le ultime novità sul possibile rientro di Lukaku e il suo stato di salute.

Napoli, Romelu Lukaku salta anche Lazio e Inter: altre 2-3 settimane di stop - Slitta ulteriormente il momento del rientro di Romelu Lukaku: il Napoli dovrà rinunciare al suo attaccante per gran parte del mese di gennaio ... eurosport.it

Napoli, occhio alle condizioni di Lukaku: i nuovi tempi di recupero - Stando alle ultime indiscrezioni, i tempi di recupero per l'attaccante belga si allungano ulteriormente: per la sfida contro la L ... fantacalcio.it

Napoli in ansia per Lukaku, il rientro del belga slitta ancora: niente Lazio-Napoli e Inter-Napoli, servono altre 2-3 settimane Romelu Lukaku 139 giorni (oggi) dopo quello strappo sordo del 14 agosto in ritiro vede un pallone e scopre cosa sia la nostalgi - facebook.com facebook

