Fullkrug maxi furto in albergo | gli svuotano la cassaforte via orologi e gioielli

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan in prestito dal West Ham, è stato vittima di un furto presso il suo albergo. Durante la notte, qualcuno ha sottratto dalla cassaforte orologi e gioielli, lasciando il calciatore spiazzato. Si tratta di un episodio che ha colpito il calciatore tedesco, appena arrivato in Italia, senza coinvolgimenti diretti con le attività sportive.

Disavventura per il centravanti tedesco Niclas Fullkrug, appena arrivato al Milan in prestito dal West Ham durante il calciomercato di gennaio. Mentre si trovava in ritiro a Milanello in vista di Como-Milan, qualcuno si è introdotto nella stanza in cui alloggia temporaneamente all'Hotel Melià di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Fullkrug, ladri nella stanza d’albergo dell’attaccante del Milan: rubati orologi e gioielli del valore di 500mila euro

Nella notte, ladri sono entrati nella stanza d’albergo di Fullkrug, attaccante del Milan, e hanno rubato orologi e gioielli per un valore stimato di 500 mila euro. L’incidente si è verificato a Milano, poco dopo la vittoria esterna del Milan contro Cesc Fàbregas. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha suscitato molta attenzione. Leggi anche: Maxi furto nella villa: rubati orologi e gioielli per mezzo milione di euro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Disavventura per il nuovo centravanti del Milan Niclas Fullkrug, che ieri mattina ha scoperto di aver subito un furto da circa mezzo milione di euro tra gioielli e orologi. Scassinata la cassetta di sicurezza nella sua stanza d’albergo in zona Fiera a Milano. - facebook.com facebook #Fullkrug, furto clamoroso: spariti beni da 500mila euro. Cosa è successo all'attaccante del Milan x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.