Napoli riscopre Caravaggio | targa a Palazzo De Franchis nel segno della Flagellazione
Nel cuore di Napoli, un nuovo tassello si aggiunge alla memoria di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ieri pomeriggio, nel cortile di Palazzo De Franchis, è stata scoperta una targa commemorativa che ricorda la presenza del maestro lombardo nell’edificio nel 1607. Proprio qui fu custodita per anni la sua celebre “Flagellazione di Cristo”, commissionata da Tommaso de Franchis per la cappella di famiglia nella vicina Chiesa di San Domenico Maggiore. L’opera, trasferita nel palazzo nel 1635 durante i lavori di ampliamento della cappella, vi rimase fino al 1652, prima di fare ritorno in chiesa. Un episodio storico che oggi viene restituito alla città con l’obiettivo di inserire ufficialmente l’edificio tra “i luoghi del Caravaggio a Napoli”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Natale a Palazzo Zanca, fede e istituzioni unite nel segno della comunitàNel cuore di dicembre, Palazzo Zanca si veste di spirito natalizio per accogliere la tradizionale Messa dedicata ai dipendenti comunali.
Centrosinistra nel segno della continuità: Tarantino sarà il candidato a Palazzo dei CelestiniIl centrosinistra a Lecce conferma Tarantino come candidato a Palazzo dei Celestini, mantenendo la linea della continuità.