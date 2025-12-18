Natale a Palazzo Zanca fede e istituzioni unite nel segno della comunità

Nel cuore di dicembre, Palazzo Zanca si veste di spirito natalizio per accogliere la tradizionale Messa dedicata ai dipendenti comunali. Un momento di riflessione e unità, celebrato nel Salone delle Bandiere, dove fede e istituzioni si incontrano per rafforzare il senso di comunità. Un’occasione speciale che rinnova i valori di solidarietà e condivisione in un clima di serenità e speranza.

© Messinatoday.it - Natale a Palazzo Zanca, fede e istituzioni unite nel segno della comunità Si è svolta oggi, giovedì 18 dicembre, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la Messa di Natale dedicata ai dipendenti comunali, presieduta da mons. Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina–Lipari–Santa Lucia del Mela. Alla celebrazione era presente anche il cappellano del Corpo di Polizia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Il Natale messinese può cominciare, acceso l'Albero a Palazzo Zanca | VIDEO Leggi anche: "Messina nel Risorgimento": convegno a Palazzo Zanca La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Immacolata 2025: cosa fare a Messina e dintorni. Messina, messa di Natale a Palazzo Zanca: rinnovata una tradizione di comunità e condivisione - Giovanni Accolla alla presenza dei dipendenti comunali e dei vertici istituzionali ... msn.com

Messina, dall’8 dicembre si accende il Natale con l’albero nell’atrio di Palazzo Zanca - Messina si prepara a vivere la magia del Natale 2025, con un programma diffuso che, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026, coinvolgerà tutta la città, dal centro ai villaggi, promosso dell’Amministrazione ... strettoweb.com

“Insieme è più buono”: a Palazzo Zanca il via alla campagna di Natale del C.I.R.S. Messina - – Casa Famiglia ETS, simbolicamente inaugurata dal sindaco Federico Basile con il taglio del “Panettone Manifesto”. msn.com

CityNow. . Concerto di Natale a Palazzo Campanella Un evento che ha unito musica e comunità calabrese e che ha visto la partecipazione di personalità istituzionali e religiose, tra cui: Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio Regionale della Calabri - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.