Centrosinistra nel segno della continuità | Tarantino sarà il candidato a Palazzo dei Celestini
Il centrosinistra a Lecce conferma Tarantino come candidato a Palazzo dei Celestini, mantenendo la linea della continuità. Dopo l’accordo del centrodestra con Adriana Poli Bortone, anche la coalizione civica, progressista e riformista annuncia ufficialmente la propria candidatura. Questa scelta rafforza il quadro politico locale, segnando un momento importante nel percorso verso le prossime elezioni provinciali.
LECCE - A poche ore dalla convergenza del centrodestra sulla candidatura coagulante alla presidenza della Provincia di Adriana Poli Bortone, in serata arriva l’indicazione della coalizione civica, progressista e riformista del centrosinistra che nel segno della continuità ufficializza il suo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
