Rapina da 20 euro ai danni di un anziano… Straniero arrestato da carabiniere fuori servizio L’episodio nella serata di ieri nei pressi dello scalo ferroviario di Frosinone

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Frosinone, quando un 41enne ghanese, residente a Cassino e domiciliato a Santa Lucia, è stato arrestato per furto con strappo ai danni di un pensionato. L'intervento decisivo è arrivato da un carabiniere che, pur non ancora in servizio, ha impedito che l'anziano venisse derubato. La richiesta d'aiuto e l'intervento del militare. Erano circa le 16:00 quando il militare, appena arrivato nei pressi della caserma di Frosinone Scalo, ha sentito le urla provenire da Piazza Sacra Famiglia. Avvicinandosi alla zona della stazione ferroviaria, ha visto un uomo che strattonava violentemente un anziano seduto su una panchina, tentando di portargli via il denaro dal marsupio.

