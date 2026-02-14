Il Napoli sfida la Roma senza McTominay | rientrano Buongiorno Beukema e Politano

Il Napoli affronta la Roma domani sera al Maradona senza McTominay, che si è infortunato durante gli allenamenti. In campo ci saranno invece Buongiorno, Beukema e Politano, pronti a dare il massimo. La partita si preannuncia decisiva nella lotta per un posto in Champions League.

Tempo di lettura: 2 minuti Una sfida che vale più di tre punti: Napoli e Roma si affrontano domani sera al Maradona in un match fondamentale per la corsa alla Champions League. Con Inter e Milan saldamente in testa, la lotta per i due posti rimasti tra le squadre di vertice è serrata. Il Napoli guida al momento la Roma di tre punti e cercherà di aumentare il margine, mentre un successo dei giallorossi porterebbe le due squadre a pari merito, rendendo la sfida ancora più intensa e incerta. L'allenatore azzurro Antonio Conte dovrà fare a meno di Scott McTominay, alle prese con un risentimento al tendine del gluteo che si è aggravato nell'ultima partita contro il Genoa.