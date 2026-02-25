Napoli | Ospedale San Giovanni Bosco favori al clan Contini Ricoveri e certificazioni illegittimi tra gli indagati un avvocato

L’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è coinvolto in un’inchiesta per favori a un clan camorristico, legati a ricoveri e certificazioni illegittime. Le indagini hanno scoperto che alcuni professionisti, tra cui un avvocato, hanno aiutato a falsificare documenti e a ottenere rimborsi assicurativi falsi. Le forze dell’ordine hanno già fermato quattro persone, tra cui medici e altri collaboratori, che avrebbero favorito attività illegali all’interno della struttura. La vicenda si concentra sui collaboratori sospettati di aver favorito il clan.

© Puntomagazine.it - Napoli: Ospedale San Giovanni Bosco, favori al clan Contini. Ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocato

Medici e professionisti compiacenti per truffe assicurative. Carabinieri e Guardia di Finanza eseguono misura per 4 persone. Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro soggetti ritenuti gravemente indiziati dei reati di associazione di tipo mafioso aggravata dal carattere armato, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it L’ospedale San Giovanni Bosco usato dal clan Contini anche per le truffe: 4 arresti tra cui un avvocatoIl clan Contini utilizza l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per commettere truffe alle assicurazioni, causando indagini e arresti. Clan Contini controlla l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: arresti per truffe e corruzioneIl clan Contini ha preso il controllo dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli a causa di minacce e collusioni con alcuni dirigenti. Temi più discussi: Napoli, ospedale San Giovanni Bosco in mano a clan: 4 arresti, c'è anche anche un avvocato; Napoli, ospedale San Giovanni Bosco controllato dal clan: 4 arrestati; L'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli usato dalla camorra come centrale per le truffe: 4 arresti; ?Napoli, le mani del clan sull'Ospedale. Anche un avvocato in cella: il San Giovanni Bosco trasformato in una centrale delle truffe. Napoli, le mani del clan sull'Ospedale. Anche un avvocato in cella: ecco la vecchia gestione del San Giovanni BoscoTre presunti esponenti del clan Contini e un avvocato (parliamo di S.D.A.) avevano trasformato il San Giovanni Bosco in una sorta di centrale delle truffe e dei falsi sinistri in nome e per ... ilmattino.it L’ospedale San Giovanni Bosco usato dal clan Contini anche per le truffe: 4 arresti tra cui un avvocatoQuattro indagati raggiunti da misura cautelare in una nuova indagine sul San Giovanni Bosco di Napoli: avrebbero gestito le truffe alle assicurazioni ... fanpage.it È stato definito il maxi progetto di riqualificazione dell’Ospedale San Bassiano: un investimento da 25 milioni di euro per adeguamento antisismico e antincendio, rifacimento del blocco operatorio e realizzazione di un nuovo polo endoscopico. I lavori partira - facebook.com facebook Proseguono gli interventi sulle alberature dell'area verde adiacente all'Ospedale San Filippo Neri, in accordo con le prescrizioni del Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma. Nelle prossime settimane inizieranno gli interventi di degli x.com