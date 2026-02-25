Napoli ospedale San Giovanni Bosco controllato dal clan | 4 arrestati

Da tgcom24.mediaset.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clan mafioso ha preso il controllo dell'ospedale San Giovanni Bosco a Napoli, causando l’arresto di quattro persone, tra cui un avvocato. Il gruppo gestiva bar, pratiche di ricovero e certificati di scarcerazione, influenzando le decisioni sanitarie e legali. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema illegale che operava nell’ombra dell’ospedale pubblico, disturbando l’attività quotidiana della struttura. Le autorità continuano le verifiche sull’intera rete criminale.

napoli ospedale san giovanni bosco controllato dal clan 4 arrestati
© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, ospedale San Giovanni Bosco controllato dal clan: 4 arrestati

Minacce, prestanome e rapporti con dirigenti. Così il clan Contini sarebbe riuscito a mettere le mani su diverse attività dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Un controllo capillare che, secondo gli inquirenti, riguardava servizi interni e pratiche sanitarie., L’operazione è il risultato di un’inchiesta condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di Finanza e dal Nucleo Investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Napoli. Il coordinamento è stato affidato al pm della direzione distrettuale antimafia partenopea Alessandra Converso., In manette sono finite quattro persone: tre presunti affiliati al clan Contini e un avvocato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Cerimonia a San Cataldo per il centenario salesiano: dedicato nuovo monumento a San Giovanni BoscoA San Cataldo, nel giorno della festa di San Giovanni Bosco, è stato inaugurato un nuovo monumento dedicato al fondatore dei salesiani.

I salesiani dell'Istituto Orselli celebrano San Giovanni Bosco. E al San Luigi arriva il governatore de PascaleI salesiani dell'Istituto Orselli hanno festeggiato sabato San Giovanni Bosco, il loro fondatore.

Temi più discussi: Napoli, ospedale San Giovanni Bosco controllato dal clan: 4 arrestati; ?Napoli, le mani del clan sull'Ospedale. Anche un avvocato in cella: il San Giovanni Bosco trasformato in una centrale delle truffe; L'ospedale San Giovanni Bosco nelle mani del clan: tra bar, certificati falsi e morti portati in ambulanza; A Napoli un ospedale nelle mani del clan, anche un avvocato tra i 4 arrestati.

napoli ospedale san giovanniNapoli, le mani del clan sull'Ospedale. Anche un avvocato in cella: ecco la vecchia gestione del San Giovanni BoscoTre presunti esponenti del clan Contini e un avvocato (parliamo di S.D.A.) avevano trasformato il San Giovanni Bosco in una sorta di centrale delle truffe e dei falsi sinistri in nome e per ... ilmattino.it

Napoli, ospedale San Giovanni Bosco, l’ombra del clan Contini: arresti, ricoveri e certificati falsiNapolli – Un sistema di infiltrazione criminale radicato all’interno dell’Ospedale San Giovanni Bosco e riconducibile al clan Contini è al centro di ... cronachedellacampania.it