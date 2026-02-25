Napoli ospedale nelle mani del clan | 4 arresti

Il clan ha preso il controllo di un ospedale a Napoli, a causa di estorsioni e attività illecite. Gli uomini del gruppo gestivano bar e distributori automatici all’interno della struttura, senza rispettare le norme e senza pagare i canoni all’Asl. Le autorità hanno arrestato quattro persone coinvolte in questa rete di illegalità. Le indagini hanno rivelato come il clan abbia consolidato il potere nella zona. La situazione resta sotto stretta osservazione.

© Imolaoggi.it - Napoli, ospedale nelle mani del clan: 4 arresti

Quattro persone sono finite in carcere, stamattina, nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti interessi del clan Contini all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Tra i destinatari della misura risulta anche un avvocato, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa: tre indagati sono stati arrestati, per il quarto le operazioni risultano ancora in corso. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza e del Nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli, su ordinanza del gip del tribunale partenopeo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Le mani del clan Contini sull’ospedale, 4 arrestiIl clan Contini ha influenzato l’ospedale San Giovanni Bosco, causando ricoveri e certificazioni false. Terracina, le mani del clan su politica e appalti: 5 arresti. In manette anche politico e ras del clan LicciardiNelle prime ore del mattino, i Carabinieri di Latina hanno eseguito un'ampia operazione che ha portato all'arresto di cinque persone tra Roma, Napoli e l’area pontina. Temi più discussi: A Napoli un ospedale nelle mani del clan: anche un avvocato tra i 4 arrestati; ?Napoli, le mani del clan sull'Ospedale. Anche un avvocato in cella: il San Giovanni Bosco trasformato in una centrale delle truffe; L'ospedale nelle mani del clan, anche un avvocato tra i 4 arrestati; Il cardinale di Napoli in ospedale da Domenico per l'estrema unzione: Mi sentivo molto vicino a lui. Essere qui è il senso della mia vita. Ospedale di Napoli nelle mani del clan, 4 arrestati tra cui un avvocatoNAPOLI (ITALPRESS) – Favori al clan Contini all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Per associazione di tipo mafioso aggravata dal ... iltempo.it Controllato dal clan, indagini in corso sull'ospedale di Napoli: 4 arrestiUn’inchiesta giudiziaria ha portato alla luce presunte infiltrazioni del clan Contini all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe esercitato un co ... notizie.it A Napoli un ospedale nelle mani del clan, anche un avvocato tra i 4 arrestati. Con minacce, prestanome e collusioni con i dirigenti, il clan Contini teneva sotto controllo numerose attività del San Giovanni Bosco. #ANSA - facebook.com facebook Napoli, ospedale Monaldi: piano d’emergenza per cardiochirurgia pediatrica x.com