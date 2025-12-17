Terracina le mani del clan su politica e appalti | 5 arresti In manette anche politico e ras del clan Licciardi

Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri di Latina hanno eseguito un'ampia operazione che ha portato all'arresto di cinque persone tra Roma, Napoli e l’area pontina. L’indagine riguarda infiltrazioni mafiose nelle istituzioni e negli appalti pubblici di Terracina, con accuse di voto di scambio e controllo delle attività politiche e imprenditoriali del clan Licciardi.

© Teleclubitalia.it - Terracina, le mani del clan su politica e appalti: 5 arresti. In manette anche politico e ras del clan Licciardi Voto di scambio mafioso, 5 arresti tra Roma, Napoli e l'area pontina. Dalle prime ore della mattinata è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, che sta interessando Roma, Napoli, Terracina e Latina. I militari stanno dando esecuzione a misure cautelari personali e reali emesse dal G.I.P. del Tribunale di . Terracina LT - Boss della camorra Gaetano Marino ucciso in spiaggia 24.08.12 Terracina: le mani del clan su politica e appalti. Cinque persone in manette e sequestri per dieci milioni di euro - Tra gli arrestati un esponente clan camorristico Licciardi, inserito nella cosiddetta alleanza di Secondigliano

