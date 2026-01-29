Spunta una novità sul rientro di Anguissa | un dettaglio emerso ieri

Frank Zambo Anguissa torna ad essere al centro dell’attenzione. Ieri è emerso un nuovo dettaglio sul suo possibile rientro in campo, alimentando le speranze dei tifosi. Anche se ancora non ci sono conferme ufficiali, le ultime notizie suggeriscono che il centrocampista potrebbe tornare a disposizione presto. La sua assenza si è fatta sentire nelle ultime partite e il club spera di riaverlo in rosa al più presto.

Frank Zambo Anguissa continua a rappresentare uno dei grandi rimpianti del Napoli in questa fase della stagione. L’assenza del centrocampista camerunense si è fatta sentire in modo evidente nello scacchiere di Antonio Conte, soprattutto per l’equilibrio, la fisicità e la capacità di strappo che il giocatore garantisce in mezzo al campo. Nella serata di ieri, però, un segnale incoraggiante ha riacceso la speranza dei tifosi azzurri come fatto notare dalla redazione di AreaNapoli. Anguissa era infatti presente allo stadio Diego Armando Maradona per assistere dal vivo alla sfida tra Napoli e Chelsea.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Frank Zambo Anguissa si prepara a tornare in campo dopo un lungo periodo di assenza.

Il Napoli si prepara al rientro di Frank Zambo Anguissa, una notizia importante per la squadra.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

