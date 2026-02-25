Napoli le mani delc lan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco | 4 misure cautelari

Il clan Contini ha esercitato pressioni sull’ospedale San Giovanni Bosco, portando all’applicazione di quattro misure cautelari. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione all’alba a Napoli, coinvolgendo sia la Guardia di Finanza che i Carabinieri. Durante le indagini sono emersi dettagli sulle modalità di influenza del gruppo criminale nel nosocomio, che ha portato all’arresto di alcune persone vicine al clan. Le indagini continuano per chiarire altri aspetti della vicenda.

Favori al clan Contini di Napoli all'ospedale San Giovanni Bosco. Blitz congiunto questa mattina all'alba tra Guardia di Finanza e Carabinieri a Napoli. Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro persone. Sono ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa aggravata dal carattere armato e di una lunga serie di reati, tra cui corruzione, estorsione, usura, riciclaggio, falsa testimonianza, falsità ideologica e accesso abusivo a sistemi informatici.