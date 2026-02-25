L' ospedale San Giovanni Bosco nelle mani del clan | tra bar certificati falsi e morti portati in ambulanza

Il coinvolgimento del clan Contini nell’ospedale San Giovanni Bosco nasce da un’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone questa mattina. La scoperta riguarda l’uso di bar clandestini, certificati falsificati e trasporti di vittime in ambulanza per favorire interessi illeciti. Le indagini hanno svelato come il gruppo criminale abbia tentato di controllare alcune attività all’interno della struttura. La situazione resta sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine.

Quattro persone arrestate in mattinata. L'inchiesta della Dda sulle presunte, pesanti, influenze del clan Contini sulla struttura ospedaliera napoletana Quattro persone sono finite in carcere, stamattina, nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti interessi del clan Contini all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Tra i destinatari della misura risulta anche un avvocato, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa: tre indagati sono stati arrestati, per il quarto le operazioni risultano ancora in corso. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza e del Nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli, su ordinanza del gip del tribunale partenopeo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, ospedale San Giovanni Bosco controllato dal clan: 4 arrestatiIl clan mafioso ha preso il controllo dell'ospedale San Giovanni Bosco a Napoli, causando l’arresto di quattro persone, tra cui un avvocato.

Terracina, le mani del clan su politica e appalti: 5 arresti. In manette anche politico e ras del clan LicciardiNelle prime ore del mattino, i Carabinieri di Latina hanno eseguito un'ampia operazione che ha portato all'arresto di cinque persone tra Roma, Napoli e l’area pontina.

Napoli, ospedale San Giovanni Bosco, l’ombra del clan Contini: arresti, ricoveri e certificati falsiNapolli – Un sistema di infiltrazione criminale radicato all’interno dell’Ospedale San Giovanni Bosco e riconducibile al clan Contini è al centro di ... cronachedellacampania.it

Napoli, le mani del clan sull'Ospedale. Anche un avvocato in cella: ecco la vecchia gestione del San Giovanni BoscoTre presunti esponenti del clan Contini e un avvocato (parliamo di S.D.A.) avevano trasformato il San Giovanni Bosco in una sorta di centrale delle truffe e dei falsi sinistri in nome e per ... ilmattino.it

