Napoli favori ai clan di camorra e truffe all’ospedale San Giovanni Bosco

Il clan Contini ha manipolato l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, offrendo favori ai membri del gruppo e ottenendo ricoveri e certificazioni false. Questa azione illegale ha coinvolto anche alcuni medici e professionisti che hanno partecipato a truffe assicurative. La presenza di questa rete illecita ha portato a numerosi sospetti e indagini in corso. Sono emersi dettagli sui rapporti tra il clan e alcuni operatori sanitari del nosocomio.

Le mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, con favori al clan, ricoveri e certificazioni illegittimi, medici e professionisti compiacenti per truffe assicurative. È quanto emerso da un’indagine che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 4 persone. Fra gli indagati un avvocato. Per delega del Procuratore della Repubblica, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 soggetti ritenuti gravemente indiziati dei reati di associazione di tipo mafioso aggravata dal carattere armato, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Napoli: Ospedale San Giovanni Bosco, favori al clan Contini. Ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocatoL’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è coinvolto in un’inchiesta per favori a un clan camorristico, legati a ricoveri e certificazioni illegittime.

