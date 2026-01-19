Il Napoli si presenta ancora come una delle squadre più competitive, ma gli infortuni frequenti stanno influenzando le sue prestazioni. Nonostante la solidità apparente, i problemi fisici mettono a rischio le ambizioni stagionali, costringendo la squadra a rivedere strategie e rotazioni. Questa situazione solleva interrogativi sulla capacità di mantenere alta la competitività fino alla fine del campionato.

Da fuori sembra ancora una corazzata. Da vicino, però, il Napoli cammina con il fiato corto: rincorre obiettivi alti mentre fa i conti con un elenco di infortuni che non finisce mai. La domanda è semplice, quasi scomoda: che sta succedendo davvero? L’estate aveva convinto tutti: organico profondo, strutturato, pronto a reggere il peso di più competizioni. Oggi il quadro è diverso. Antonio Conte parla apertamente di emergenza. Non per tattica comunicativa, ma perché lo dicono i numeri e lo suggerisce il campo: rotazioni ridotte, minutaggi in salita, giocatori spremuti. (AnsaFoto) – tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Napoli, che succede? Il numero di partite saltate per infortunio è impressionante

Caressa: «Il Napoli è passato da 59 a 145 partite saltate dai giocatori infortunati»Durante una recente trasmissione di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha sottolineato l’aumento delle partite saltate dai giocatori del Napoli a causa di infortuni, passando da 59 a 145.

Leggi anche: Gasperini: «Il numero delle partite è aumentato in maniera esponenziale, questo porta a un maggiore numero di infortuni»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Napoli, l’atto d’accusa di Ditto: «Trasporti e strade ko alla prima pioggia, così il turismo muore» - Napoli– È bastata la prima pioggia della settimana per mettere a nudo, ancora una volta, le fragilità croniche di una Napoli che ambisce ai grandi flussi ... cronachedellacampania.it

U17: GLI AZZURRINI PAREGGIANO IN TRASFERTA A LECCE. Succede tutto nel secondo tempo, il Napoli prima sbaglia un calcio di rigore e dopo poco va sotto nel punteggio. La reazione azzurra si conclude con il gol del pari, a siglarlo il neo entrato Adrian - facebook.com facebook