Nel contesto della prossima partita tra Lazio e Napoli, arrivano notizie positive da Castel Volturno. Antonio Conte può guardare con maggiore fiducia alla sfida, grazie a segnali di miglioramento sulla condizione dei giocatori. Dopo un periodo di difficoltà legato agli infortuni, il club napoletano registra progressi che potrebbero influire positivamente sull’andamento della gara.

Arrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte in vista della sfida contro la Lazio. Dopo giorni complicati, il Napoli intravede finalmente un’inversione di tendenza sul fronte infortuni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, lo staff tecnico azzurro potrebbe recuperare due pedine importanti del reparto arretrato. Sam Beukema e Mathias Olivera sono infatti vicini al rientro in gruppo, una notizia che restituisce margini di scelta e serenità all’allenatore, reduce da settimane segnate da assenze pesanti. Dall’emergenza di Cremona ai primi segnali positivi. Il punto più critico era stato toccato pochi giorni fa a Cremona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verso Lazio – Napoli, gioia per Conte: buone notizie da Castel Volturno

