Inter-Napoli Conte può sorridere | da Castel Volturno arriva una buona notizia

Antonio Conte può affrontare con maggiori certezze la sfida contro l'Inter a San Siro. Da Castel Volturno arrivano segnali positivi, con il tecnico del Napoli che dovrebbe disporre di un più ampio organico rispetto alla partita con il Verona. Questa buona notizia rappresenta un passo importante in vista del match, offrendo a Conte maggiori opzioni per preparare al meglio la sua squadra.

Antonio Conte può finalmente sorridere in vista della trasferta a San Siro contro l'Inter. Il tecnico del Napoli, infatti, dovrebbe poter contare su un maggior numero di uomini per il big match contro i nerazzurri rispetto a quello con il Verona.Partendo dalla difesa, Sam Beukema appare oramai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Napoli-Inter, Hojlund ancora ai box: da Castel Volturno arriva un’altra brutta notizia Leggi anche: Napoli-Inter, arriva finalmente una buona notizia per Antonio Conte La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Antonio Conte può preparare la sfida all' Inter da sfavorito | il suo pane. Inter-Napoli, arbitra Doveri: in primavera a Parma espulse Conte e Chivu - Dopo le polemiche per la sfida con il Verona, fari puntati sul direttore di gara di domenica sera. rainews.it

Inter-Napoli, Conte non molla, ma ha le pile scariche: gli assenti potrebbero essere ben 8 - L'ha detto in conferenza: «Oggi è stato strano dover ribaltare il risultato facendo entrare dei difensori; è stata la prima volta che mi è ... ilnapolista.it

Inter, le parole di Conte fanno discutere: i dati sbugiardano l’allenatore del Napoli - Hanno fatto decisamente rumore le dichiarazioni di Conte riguardo la lotta Scudetto. spaziointer.it

Sky - Inter-Napoli, un solo dubbio per Chivu: Acerbi insidia Bisseck. La probabile formazione x.com

Inter-Napoli, designato Doveri: arbitrerà lui il big match di San Siro È Daniele Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro scelto per Inter-Napoli, sfida valida per la 20ª giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Meazza di San - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.