Napoli-Ischia dall’allenamento congiunto arrivano brutte notizie | c’è uno stop

Dalla sessione di allenamento tra Napoli e Ischia arrivano brutte notizie. La squadra ha deciso di fermarsi, e questo potrebbe influire sulla preparazione per la partita di domenica contro la Roma. I giocatori si sono allenati a Castel Volturno, ma ora si pensa a come gestire il momento. La sfida si avvicina, e i tifosi restano in ansia.

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno in vista del big match di domenica sera contro la Roma. Nell'allenamento congiunto odierno tra Napoli e Ischia, terminato 4-0 per i partenopei, non ha partecipato Sam Beukema, difensore centrale azzurro. Quest'ultimo è dunque in dubbio in vista della sfida. Napoli-Ischia, stop per Beukema: il motivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, per Sam Beukema si tratterebbe solo di una semplice influenza. Nulla di preoccupante dunque, seppur, a solo tre giorni dalla sfida, il difensore olandese resti comunque in dubbio. Servirà infatti capire come si evolverà il suo stato di salute per comprendere se e a quanti allenamenti parteciperà in vista della sfida.

