Napoli-Ischia dall’allenamento congiunto arrivano brutte notizie | c’è uno stop
Dalla sessione di allenamento tra Napoli e Ischia arrivano brutte notizie. La squadra ha deciso di fermarsi, e questo potrebbe influire sulla preparazione per la partita di domenica contro la Roma. I giocatori si sono allenati a Castel Volturno, ma ora si pensa a come gestire il momento. La sfida si avvicina, e i tifosi restano in ansia.
Non arrivano buone notizie da Castel Volturno in vista del big match di domenica sera contro la Roma. Nell’allenamento congiunto odierno tra Napoli e Ischia, terminato 4-0 per i partenopei, non ha partecipato Sam Beukema, difensore centrale azzurro. Quest’ultimo è dunque in dubbio in vista della sfida. Napoli-Ischia, stop per Beukema: il motivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, per Sam Beukema si tratterebbe solo di una semplice influenza. Nulla di preoccupante dunque, seppur, a solo tre giorni dalla sfida, il difensore olandese resti comunque in dubbio. Servirà infatti capire come si evolverà il suo stato di salute per comprendere se e a quanti allenamenti parteciperà in vista della sfida. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondimenti su Napoli Ischia
Napoli, ottime notizie da Lukaku: è successo nell’allenamento congiunto!
Questa mattina a Castel Volturno, durante l’allenamento congiunto, Romelu Lukaku ha dato segnali rassicuranti.
Domani previsto allenamento congiunto con l’Ischia
Domani il Napoli si allena con l’Ischia in un’operazione speciale.
Ultime notizie su Napoli Ischia
Argomenti discussi: Napoli, domani a Castel Volturno allenamento congiunto con l'Ischia Calcio; CALCIO. DOMANI ALLENAMENTO CONGIUNTO TRA NAPOLI E ISCHIA CALCIO; Napoli, domani la ripresa al Training Center di Castel Volturno: previsto un allenamento congiunto con l'Ischia; Napoli: domani allenamento congiunto con l'Ischia.
4-0 per il Napoli nell'allenamento congiunto con l'Ischia. Doppietta Lukaku, out BeukemaIl Napoli nella giornata di oggi si è sottoposto a un test match amichevole, il cosiddetto 'allenamento congiunto' contro la vicina compagine. tuttomercatoweb.com
Napoli Ischia Calcio 4-0, doppietta di Lukaku: a segno anche Alisson SantosIl Napoli di Antonio Conte archivia con una netta vittoria l’allenamento congiunto disputato oggi con l’Ischia Calcio, formazione di Serie D, andato in ... iamnaples.it
#Napoli, amichevole contro l’Ischia: #Beukema assente, è in dubbio per la #Roma #ASRoma #NapoliRoma x.com
Lukaku in ripresa, in gol nella partitella contro l'Ischia Tgr Rai SSC Napoli - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.