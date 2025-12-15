Rischia di saltare la Supercoppa | Napoli brutte notizie per Conte

Il Napoli si trova di fronte a una situazione complicata dopo la recente sconfitta contro l’Udinese, che mette in dubbio la partecipazione alla Supercoppa. La squadra di Conte dovrà reagire prontamente per affrontare al meglio l'importante appuntamento contro il Milan, evitando di compromettere le possibilità di conquistare il trofeo.

Dopo la brutta sconfitta maturata contro l’Udinese, il Napoli deve mettere da parte il malumore e prepararsi al meglio per la sfida di Supercoppa contro il Milan. La squadra di Antonio Conte partirà proprio domani in direzione Arabia Saudita, dove giovedì sera sfiderà la squadra di Massimiliano Allegri. A poche ore dalla partenza, ci sarebbero ancora dubbi sulla presenza di Romelu Lukaku. Supercoppa Italiana, ancora in dubbio la presenza di Lukaku. Romelu Lukaku potrebbe non volare con il resto della squadra verso Riyad. Come raccontato da ‘La Repubblica’, l’attaccante belga sta completando la fase di riabilitazione dopo l’infortunio, lavorando per recuperare la sua forma fisica migliore dopo essere guarito. Spazionapoli.it

