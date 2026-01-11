Napoli tabù pesantissimo contro l’Inter | avete visto i numeri?

Napoli e Inter hanno un lungo passato di sfide, con una storia di risultati spesso sfavorevoli per i partenopei a San Siro. Dopo oltre otto anni e mezzo, il Napoli cerca di interrompere questa lunga assenza di vittorie contro i nerazzurri in Serie A, in un incontro che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Otto anni e mezzo. È questo il tempo che separa il Napoli dall'ultima vittoria a San Siro contro l' Inter in Serie A. Un dato che pesa e che accompagna gli azzurri alla vigilia di una nuova sfida a Milano. L'ultimo successo risale all'aprile del 2017, una partita decisa da un episodio e diventata un riferimento costante nei precedenti recenti. Da allora, il Meazza è rimasto terreno difficile, con risultati che raccontano una storia fatta di sconfitte, pareggi e occasioni mancate. L'ultima vittoria del Napoli a San Siro. Per ritrovare un successo del Napoli contro l'Inter in campionato bisogna tornare indietro al 30 aprile 2017.

