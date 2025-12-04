Inter News 24 Inter Venezia, la Stampa ci va giù pesante con la squadra di Stroppa: «Un mistero vedere che certe squadre.». Il commento del quotidiano. Tutto fin troppo facile per l’Inter, che regola con un perentorio 5-1 il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia e stacca il pass per il turno successivo, dove attende ora la vincente della sfida tra Roma e Torino. A San Siro va in scena un match mai realmente in discussione, indirizzato già in avvio e trasformato in una festa del gol per la Beneamata. Come sottolineato dall’edizione odierna de La Stampa, è stata una serata magica, fatta di prime volte e attesi ritorni, che ha permesso al tecnico Cristian Chivu di ricevere risposte importanti anche dalle cosiddette seconde linee. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Venezia, la Stampa ci va giù pesante con la squadra di Stroppa: «Un mistero vedere che certe squadre…»