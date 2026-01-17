Naike Rivelli | In tv mi hanno sempre sfruttata bloccata a Verissimo per una collanina con la foglia di marijuana
Naike Rivelli condivide in un’intervista a Fanpage.it le sue esperienze nel mondo dello spettacolo, parlando di sfruttamento e restrizioni televisive, tra cui un episodio a Verissimo. Ricorda inoltre gli abusi sul set e descrive il suo attuale percorso tra social, natura e iniziative sostenibili come la promozione della cannabis medica e del veganismo, riflettendo su un nuovo stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente.
In questa intervista a Fanpage.it, Naike Rivelli rivela il dietro le quinte di televisione e cinema: dice addio a certe trasmissioni ("mai più a La volta buona e Verissimo"), ricorda gli abusi sul set e racconta la nuova vita tra social e campagna, dove promuove cannabis medica, veganismo e progetti green. A tal proposito, si chiede: "Che ingredienti hanno le candele di Chiara Ferragni?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
