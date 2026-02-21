Veneto | -38 anni l’età media dei nuovi mutuatari stranieri al 52%

Nel Veneto, l’età media dei nuovi mutuatari si è ridotta a circa 38 anni, mentre il 52% sono stranieri. Questa tendenza si riflette in un aumento dei giovani e dei cittadini stranieri che chiedono finanziamenti per acquistare casa. Molti di loro, provenienti dall’estero, cercano soluzioni abitative nelle città più grandi come Venezia e Verona. La crescita della domanda tra i più giovani e gli stranieri cambia il panorama del mercato immobiliare locale.

Il mercato immobiliare veneto registra un cambiamento significativo nella composizione dei mutuatari: sebbene la maggioranza dei finanziamenti per l’acquisto di una casa continui ad essere destinata a cittadini italiani, si osserva una crescita considerevole della componente straniera, unitamente a un abbassamento dell’età media degli acquirenti, che si attesta intorno ai 38 anni. Questo trend, emerso da un’analisi socio-demografica dei finanziamenti ipotecari nel primo semestre del 2025, evidenzia una dinamica in evoluzione nel panorama del credito immobiliare regionale. L’analisi, condotta su un campione significativo di finanziamenti intermediati, rivela che nel primo semestre del 2025 il 48,1% dei mutui in Veneto è stato concesso a persone di nazionalità italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu Carrarese Luci puntate sui nuovi arrivati Guercio, Rouhi e Lordkipanidze. Si abbassa l’età media della rosa ma non la qualità. Tre giovani stranieri di... belle speranzeLa Carrarese ha presentato i nuovi acquisti: Lordkipanidze, Guercio e Rouhi. Leggi anche: Bergamo, 90 mila stranieri al lavoro: aumentati del 52% in dieci anni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giochi in Borsa sul web, 15 persone in cura per dipendenza. L'Usl: Tra azioni e criptovalute persi anche 150mila euro, un'ossessione; Piccoli Comuni, il grido d’allarme dei sindaci; Mutuo in Veneto, aumento dei finanziamenti comprare casa a stranieri e giovani under 35; L’ACQUA SEMPRE PIU’ A RISCHIO IN VENETO. Nata con metà cuore, ha una bambina a 38 anniLaura, una donna di 38 anni nata solo con il ventricolo sinistro del cuore, è diventata a Verona mamma della piccola Atena. Le donne con cuore univentricolare che sono riuscite ad avere figli sono ... ansa.it Vittorio Veneto | Malore nel bosco, muore a 65 anni - facebook.com facebook