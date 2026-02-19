A causa dell’aumento dei giovani stranieri in Piemonte, quasi il 40% dei mutui viene richiesto da persone sotto i 35 anni. Nel primo semestre del 2025, si registra un incremento di richieste di prestiti da parte di cittadini stranieri, che rappresentano il 22% delle pratiche totali. La crescita si nota soprattutto nelle grandi città come Torino e Novara, dove molti giovani cercano di acquistare casa. La maggior parte dei mutui, comunque, viene ancora concessa a italiani, che rappresentano il 77,6% delle pratiche. La tendenza si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti.

In Piemonte la maggior parte dei mutui continua a essere erogata a cittadini italiani. Nel primo semestre 2025 il 77,6% dei finanziamenti è stato concesso a persone di origine italiana. Accanto a questa quota prevalente, si registra però un aumento della componente straniera. Attualmente il 12,8% dei mutui è sottoscritto da cittadini europei, mentre il 9,7% riguarda immigrati extra-europei. Questi i risultati di uno studio di Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, sul mercato dei mutui per l’acquisto dell’abitazione in Piemonte nel primo semestre 2025. Tra le nazionalità europee più rappresentate figurano quelle rumena, albanese e moldava. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Mutuo in Piemonte, quasi 4 su 10 hanno meno di 35 anni: cresce la quota di stranieri

