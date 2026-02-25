Il tasso medio dei mutui in Italia è tra i più bassi in Europa Quanto si risparmia col variabile

Il calo dei tassi dei mutui in Italia, ora al 3,28%, deriva da una lunga diminuzione dei costi di finanziamento, che permette ai mutuatari di risparmiare su interessi e spese. Questa riduzione si riflette in un mercato più competitivo e in offerte più vantaggiose, anche per chi sceglie un tasso variabile. La differenza rispetto ad altri paesi europei è significativa, e molti si chiedono quanto si possa risparmiare nel lungo periodo. La situazione resta molto interessante per chi cerca un mutuo.

Sanremo, Fulminacci: "Non demonizzo matrimoni e figli, ma la società è cambiata. Io sfortunato? Sì, ma solo nelle piccole cose" Nel terzo trimestre del 2025 il mercato dei finanziamenti immobiliari si è confermato competitivo. Il risparmio mensile concreto e un confronto con i Paesi europei C'è una buona notizia sui mutui. In Italia il tasso medio al 3,28%: è tra più bassi in Europa. Lo dicono i dati dell'ultima "Quarterly review" pubblicata dell'European mortgage federation (Emf), un'associazione di categoria che rappresenta il settore dei mutui a livello europeo. Nel dettaglio, i dati dell'Emf fanno riferimento al periodo tra luglio e settembre del 2025, il terzo trimestre dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Today.it

Acquisto case, il tasso variabile è più vantaggioso, ma gli italiani preferiscono quello fisso: ecco quanto si risparmiaNonostante il tasso variabile offra attualmente benefici economici, la maggior parte degli italiani sceglie ancora un mutuo a tasso fisso.

Mercato dei mutui: nel 2025 in Toscana il Tan medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentualeNel 2025, il mercato dei mutui in Toscana ha mostrato segnali di stabilità, con il tasso fisso medio in aumento di 50 punti base e il tasso variabile in calo di oltre un punto percentuale.

Temi più discussi: Mutui, in Italia tasso medio al 3,28%: è tra più bassi in Europa; ABI: tassi dei mutui sotto il 3,5%; Prestiti a imprese e famiglie, continua la crescita: a gennaio +1,9%; Il tasso medio dei mutui in Italia è tra i più bassi in Europa. Quanto si risparmia col variabile.

Mutui, in Italia tasso medio al 3,28%: è tra più bassi in EuropaSecondo quanto emerge dai dati dell’ultima Quarterly Review pubblicata dell’European mortgage federation, anche nel terzo trimestre del 2025 il mercato dei mutui in Italia si è confermato competitivo, ... tg24.sky.it

Tassi sotto il 3,5%, cosa cambia per i mutui: simulazioni importi delle ratePrestiti in crescita e tassi medi al 3,47% per l’acquisto di abitazioni. Le simulazioni delle rate. Ecco come cambiano i costi dei mutui ... quifinanza.it

Nonostante un tasso di riciclo del 98%, l’Italia fatica a trasformare gli inerti da costruzione in risorse riutilizzabili, perdendo opportunità ambientali e di mercato - facebook.com facebook

Il tasso di fecondità totale in Italia è sceso nel 2024 a 1,18 figli per donna, uno dei livelli più bassi mai registrati nel Paese. Il dato è stato illustrato nel podcast ufficiale dell’Istat "Dati alla Mano". A raccontare il fenomeno è stata Cristiana C… x.com