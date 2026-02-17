Al palazzo delle Esposizioni di Empoli torna l' Orchestra della Toscana con il clarinettista Kevin Spagnolo

L'Orchestra della Toscana si esibisce di nuovo al palazzo delle Esposizioni di Empoli, dopo aver annunciato il concerto di lunedì 23 febbraio 2026 alle 21. La scelta di tornare in questa sede deriva dalla richiesta di un pubblico affezionato e di un nuovo spazio che valorizza la musica dal vivo. Questa volta, il clarinettista Kevin Spagnolo si esibirà come solista, portando un programma che spazia tra composizioni classiche e brani contemporanei.

Torna l'Orchestra della Toscana al palazzo delle Esposizioni di Empoli (piazza Guido Guerra) lunedì 23 febbraio 2026, alle 21. Guidata dal suo direttore stabile, Diego Ceretta, l'Orchestra duetterà con il giovane fuoriclasse Kevin Spagnolo, uno dei clarinettisti più talentuosi della sua generazione e già vincitore di numerosi premi internazionali. Il programma del concerto si apre con La bella Melusina di Felix Mendelssohn, ispirata al mito francese della fata Melusina e ritenuta una delle più belle e suggestive ouvertures di tutti i tempi.

Al Palazzo delle Esposizioni di Empoli il concerto di Capodanno dell’Associazione Il ContrappuntoAl Palazzo delle Esposizioni di Empoli, l’Associazione Il Contrappunto, in collaborazione con Mosaico, apre il nuovo anno con il tradizionale Concerto di Capodanno, giunto alla sua quarta edizione.

Lavori al palazzo delle Esposizioni, agevolazioni per la sosta dei residentiIl Comune di Faenza ha deciso di agevolare i residenti e gli automobilisti che frequentano via Morini e Largo, mentre lavora al Palazzo delle Esposizioni per aggiornare le reti elettriche e tinteggiare le pareti esterne.

