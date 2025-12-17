Gran Concerto per la Pace | la musica come linguaggio universale di dialogo e speranza

Il “Gran Concerto per la Pace” di Arezzo, in programma il 17 dicembre 2025, celebra la musica come strumento di unione e speranza. Un evento che invita a riflettere sull’importanza del dialogo e della solidarietà attraverso le note, promuovendo un messaggio di pace e armonia a livello globale.

© Lanazione.it - "Gran Concerto per la Pace": la musica come linguaggio universale di dialogo e speranza Arezzo, 17 dicembre 2025 – " Gran Concerto per la Pace ": la musica come linguaggio universale di dialogo e speranza. Si terrà martedì 23 dicembre 2025 alle ore 21.00, nella Cattedrale di Sansepolcro, il Gran Concerto per la Pace, con protagonisti i Piccoli Cantori del Millennio, diretti dal Maestro Mirko Alessio Umani. L'iniziativa, che gode del sostegno del Comune di Sansepolcro, si inserisce nel programma degli eventi culturali e musicali delle festività natalizie e rappresenta un momento di alto valore simbolico, nel quale la musica diventa strumento di incontro, riflessione e messaggio condiviso di pace, in un periodo storico che richiede con forza dialogo e coesione tra i popoli.

