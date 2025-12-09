Fede architettura e resilienza | la Chiesa S Maria del Carmelo riapre dopo il sisma del 2018 e celebra 125 anni di storia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pennisi (Acireale), appuntamento lunedì 15 dicembre alle ore 16.30. Grande attesa per un evento che celebrerà la forza di un territorio che sa rialzarsi, riconoscendo bellezza, fede e cultura quale fondamento autentico di futuro. ACIREALE – A sette anni dal Terremoto di Santo Stefano, il sisma del 26 dicembre 2018 – evento di maggiore energia registrato negli ultimi settant’anni, con epicentro profondo meno di un chilometro localizzato nell’area tra Pennisi e Fleri – arriva un nuovo segnale concreto di rinascita per il patrimonio religioso e culturale dell’area etnea. Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 16:30, ad Acireale, nella frazione di Pennisi, riaprirà al culto la Chiesa Santa Maria del Carmelo, al termine dei lavori di ristrutturazione e restauro finanziati dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione Area Etnea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fede, architettura e resilienza: la Chiesa S. Maria del Carmelo riapre dopo il sisma del 2018 e celebra 125 anni di storia

