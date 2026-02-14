Elettra Lamborghini ha dichiarato di cantare la leggerezza e di pensare a Raffaella Carrà, dopo aver ricevuto voti bassi per il suo brano Voilà al Festival di Sanremo. La cantante ha ammesso di non essersi arrabbiata troppo, perché sa di avere una canzone forte, ma ha mostrato una certa insofferenza per i giudizi ricevuti. La sua reazione è arrivata in un momento in cui il pezzo sta conquistando un largo pubblico sui social.

"Non mi sono arrabbiata più di tanto perché so di avere una canzone forte " assicura Elettra Lamborghini, tradendo una certa insofferenza per i voti incassati dalla sua Voilà nelle pagelle sanremesi. E, memore pure del terz’ultimo posto incassato nel 2020 da Musica (e il resto scompare), la butta su croci e delizie del suo cognome da supercar. "Capisco perfettamente che il personaggio non aiuta – dice – Nei panni dell’italiano x, dovendo far vincere qualcuno, su chi punteresti: sul ragazzo che dopo tanti anni di gavetta, di rinunce, riesce finalmente ad andare al Festival, anche se con una canzone molto più pesante della mia, o sul figlio di papà?" Come se Sanremo abbia una insondabile predilezione per le canzoni-macigno e Angelina Mango sia una cenerentola qualunque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elettra Lamborghini: "Canto la leggerezza. E penso a Raffaella Carrà"

#Rossini-Raffaella Carrà || Questa mattina a Francavilla al Mare è andato in scena un nuovo appuntamento di Collisioni, il progetto che unisce mondi musicali diversi.

Questa mattina, a Milano, si è tenuto un omaggio dedicato a Raffaella Carrà, a due anni dalla sua scomparsa.

