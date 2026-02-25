La novità di questa edizione è l'ingresso nell'elenco dei luoghi aperti di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, solitamente visitabile dal lunedì al venerdì e in occasione della Festa della Repubblica. Ingresso gratuito anche alla Pinacoteca di Brera che ospita la mostra e all'ArmaniSilos, dove è ancora in corso la mostra dedicata ad Armani. Partecipano a ‘Domenica al Museo’ anche il Museo Archeologico di Milano, i musei del Castello Sforzesco e il Museo d'Arte della Fondazione Rovati. Infine, ingresso gratuito anche alla collezione permanente del Museo del Novecento. Pacchi smarriti e venduti a pochi euro. Torna il grande evento alle porte di Milano STEP FuturAbility District: un viaggio nel futuro. Gli incontri di febbraio 2026 . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

'Domenica al museo': tutte le mostre e i musei che si possono visitare gratis a MilanoOgni prima domenica del mese, molte sedi culturali statali di Milano offrono l’ingresso gratuito.

Domenica al Museo: il 4 gennaio musei e parchi archeologici statali gratis per tuttiIl 4 gennaio torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici e siti storici di tutto il territorio nazionale.

Musei civici, aumentano i biglietti: “Tariffe ferme da dieci anni”

Musei gratis a Milano: torna 'Domenica al Museo'Tra gli altri musei e luoghi culturali visitabili gratuitamente in città: il Museo del Cenacolo Vinciano (previa prenotazione obbligatoria) e le Gallerie d'Italia di piazza Scala, dove si possono ... milanotoday.it

Prima domenica del mese a Milano, è tutto gratis (o quasi): 10 tappe imperdibili tra musei, quartieri e panorami mozzafiatoDomenica 1° marzo Milano si scopre (quasi) gratis: musei aperti, quartieri iconici e panorami unici per vivere la città senza spendere un euro. msn.com

MUSEI GRATIS Torna la Domenica Metropolitana 1 marzo 2026 musei gratuiti per tutti I residenti nella Città Metropolitana #domenicametropolitana #Firenze #florence #toscana #italia - facebook.com facebook

Domenica riaprono i musei di Fiavè e Sanzeno: l'ingresso è gratis. L'Archeoparco Natura sarà visitabile dal 4 aprile #ANSA x.com