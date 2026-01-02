' Domenica al museo' | tutte le mostre e i musei che si possono visitare gratis a Milano

Ogni prima domenica del mese, molte sedi culturali statali di Milano offrono l’ingresso gratuito. Il 4 gennaio, cittadini e visitatori hanno l’opportunità di esplorare musei, parchi archeologici e altri luoghi di interesse culturale senza costi, favorendo l’accesso all’arte e alla storia della città. Questa iniziativa permette di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale in modo semplice e accessibile.

Domenica 4 gennaio, come ogni prima domenica del mese, è possibile visitare gratuitamente i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali grazie all'iniziativa Domenica al Museo.Quali musei visitare gratis a MilanoAnche a Milano la prima domenica di gennaio 2026 - non mancano.

Ingresso gratuito ai musei domenica 4 gennaio Musei aperti anche il 6 gennaio Anche nel 2026 i Civici Musei di Trieste rinnovano l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito ai luoghi della - facebook.com facebook

