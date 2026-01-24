La Cina ha avviato la costruzione di infrastrutture su Antelope Reef, un isolotto nel Mar Cinese Meridionale. Questa mossa rappresenta un passo importante nella sua strategia nella regione, coinvolgendo un’area contesa tra più paesi. La presenza crescente di strutture militari e infrastrutturali solleva interrogativi sulle future dinamiche geopolitiche e sulla stabilità dell’area.

La Cina ha avviato una nuova fase della sua strategia nel Mar Cinese Meridionale, iniziando la costruzione di infrastrutture su Antelope Reef, un isolotto conteso nel gruppo delle Paracel diventato nuovo avamposto strategico. Recenti immagini satellitari mostrano come il reef, conosciuto anche come Linyang Jiao in cinese e Da Hai Sam per il Vietnam, sia passato da un semplice banco di sabbia a un sito con rampe di accesso e banchine RORO (roll-onroll-off), progettate per facilitare il movimento di veicoli e macchinari pesanti. Secondo il portale Janes, la presenza di condotte, escavatori e nuove terre formate indica lavori di dragaggio e bonifica in corso, suggerendo che la Cina stia trasformando il reef in una struttura permanente in grado di sostenere operazioni logistiche e, potenzialmente, future installazioni militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha costruito un nuovo avamposto strategico": la strana mossa di Pechino nel Mar Cinese Meridionale

Mar Cinese Meridionale, tre pescatori filippini feriti dalla Guardia costiera di PechinoTre pescatori filippini sono rimasti feriti durante un episodio di tensione nel Mar Cinese Meridionale, dove le navi della guardia costiera cinese hanno usato cannoni ad acqua e manovre di blocco contro pescherecci filippini.

Leggi anche: Canada e Filippine si uniscono per contenere la Cina nel Mar Cinese Meridionale

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: PONTE DELLA PRIULA: sarà costruito un nuovo Ceod; Ferrari ha un nuovo pilota italiano; Vision Quest, Wonder Man e il nuovo MCU su Disney+: un 2026 costruito come un unico racconto; Checco Zalone, ancora un record: Buen Camino supera Avatar, ora è l'incasso italiano più alto di sempre.

Genny Urtis ha un nuovo fidanzato/ Molto più giovane di me: la vita mi ha dato una seconda possibilità e…Genny Urtis ha un nuovo fidanzato? Un ragazzo di 24 anni: Lui è un industriale, un grosso imprenditore. Ed è anche etero... GENNY URTIS HA UN NUOVO FIDANZATO? E’ ETERO MA IO… Genny Urtis ha un ... ilsussidiario.net

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera?/ Con lui in ColombiaChiara Ferragni ha un nuovo fidanzato? Diretta verso la Colombia, l'influencer sarebbe pronta ad abbracciare il suo nuovo flirt dopo Tronchetti Provera Ci sarebbe un nuovo amore nella vita di Chiara ... ilsussidiario.net

Oggi vogliamo condividere con voi un nuovo inizio, costruito con impegno, passione e determinazione. Oggi @lysithea__way firma il suo ingresso in Generali: un passo importante che racconta crescita, fiducia e lavoro di squadra. E noi … siamo orgogliosi di - facebook.com facebook