Simona Mattei perde la vita dopo dieci giorni di sofferenza a causa di un aneurisma scoperto a casa. La donna non ha più ripreso conoscenza dopo aver segnalato un forte mal di testa al suo compagno, il 13 febbraio. I medici hanno confermato che il decesso è stato causato dalla rottura di un vaso sanguigno nel cervello. La famiglia si confronta ora con la tragica perdita e le circostanze dell’accaduto.

Non aveva più ripreso conoscenza da quel maledetto 13 febbraio, quando Simona Mattei (nella foto) è andata a letto dicendo al proprio compagno di avere mal di testa. In realtà era un aneurisma che purtroppo non le ha dato scampo. Nonostante il ricovero all’Opa di Massa e a Cisanello, lunedì è stata dichiarata la morte cerebrale e ieri il suo cuore ha smesso di battere. Pietrasantina, 54 anni, viveva a Capezzano Pianore con il compagno Vincenzo. Dopo aver fatto la cameriera, la massofisioterapista alla "Fisiomedical" (Bocchette) e la maestra d’asilo, negli ultimi tempi lavorava all’Eurospin a Querceta (reparto macelleria). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Schianto fatale in monopattino. Muore dopo tre giorni di agoniaLorenzo, un ragazzo di 22 anni, ha perso la vita a causa di un incidente con il monopattino elettrico che guidava, dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte.

Muore dopo 18 giorni di agonia: fatale l’esplosione di un petardo a CapodannoBruno Savoia, 43 anni, è deceduto dopo 18 giorni di ricovero in rianimazione all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

Temi più discussi: Muore dopo 10 giorni di agonia. Fatale un aneurisma in casa; Bimbo di 3 anni muore a Taormina dopo una operazione al cuore e 10 mesi di ricovero: 15 indagati; Sant’Angelo: a 18 anni ha mal di pancia e poi muore in tre mesi; Bimbo di 3 anni muore dopo 10 mesi di ricovero: indagati 15 medici dell'ospedale di Taormina.

Muore a 10 giorni dalle nozze, la fidanzata indossa l’abito da sposa al suo funeraleDopo il decesso del 36enne thailandese Thotsaphon Panya a pochi giorni dalle nozze, la fidanzata l'ha onorato indossando il suo abito da sposa durante la cerimonia funebre. Una canzone il suo ultimo a ... news.fidelityhouse.eu

Rimini: Prof del liceo muore 10 giorni dopo il padreLa comunità scolastica del liceo delle scienze umane Valgimigli è in lutto per la scomparsa di Filippo Vignali, 53 anni, docente di sostegno molto conosciuto e apprezzato dagli studenti. Come riporta ... altarimini.it

CARABINIERE IN PENSIONE MUORE DOPO UN MALORE MENTRE SI TROVA IN CAMPAGNA IN PROVINCIA DI SALERNO Nelle campagne al confine tra i comuni di Ogliastro Cilento e Prignano Cilento un uomo di 83 anni ha perso la vita mentr - facebook.com facebook

Sassari, pestaggio a Latte Dolce: muore dopo nove mesi di agonia x.com