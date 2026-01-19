Muore dopo 18 giorni di agonia | fatale l’esplosione di un petardo a Capodanno

Bruno Savoia, 43 anni, è deceduto dopo 18 giorni di ricovero in rianimazione all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. La sua morte è stata causata dalle gravi ferite riportate in un’esplosione di un petardo durante i festeggiamenti di Capodanno. La notizia evidenzia i rischi associati all’uso di fuochi d’artificio e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Dopo 18 giorni di ricovero in Rianimazione, è morto Bruno Savoia, 43 anni, all' ospedale Sant'Andrea di Vercelli. L'uomo era stato ricoverato nella notte di Capodanno in condizioni gravissime, dopo che l'esplosione di un petardo gli aveva amputato una mano e provocato lesioni interne e ustioni diffuse, che col passare dei giorni si sono rivelate irreversibili. Lo scoppio nel cortile durante i festeggiamenti. La vittima viveva con la compagna in un appartamento di via Giacomo Leopardi. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio era sceso nel cortile del palazzo, dove, insieme ad alcuni amici, aveva acceso un petardo che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato di fabbricazione artigianale.

