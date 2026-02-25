Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moviola Juve Galatasaray LIVE: gli episodi dubbi del match

Leggi anche:

Moviola Galatasaray Juve LIVE: gli episodi dubbi del match

Moviola Napoli Juve LIVE: gli episodi dubbi del match

Bodø/Glimt-Juventus 2-3: la sintesi lunga | Champions League

Temi più discussi: Galatasaray-Juve, moviola: Cambiaso rischia il rosso, lo prende poi Cabal; Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming, playoff Champions League 2025/2026: probabili formazioni e arbitro; Moviola Galatasaray-Juventus LIVE: Cambiaso ammonito, salta il ritorno per squalifica; Moviola Inter-Juventus: Kalulu ingiustamente espulso al 42', perché il VAR non è intervenuto.

Juve-Galatasaray diretta Champions League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVEDopo il 5-2 dell'andata, la Juventus è chiamata a un'impresa storica, a tratti proibitiva, ma il nome che si rappresenta e la competizione lo impongono. Allo Stadium arriva il Galatasaray per la sfida ... corrieredellosport.it

Juventus-Galatasaray LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueLa diretta live di Juventus-Galatasaray Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

La moviola della Gazzetta: “mai giallo a Kalulu”. Disastro La Penna (4) nega anche un possibile rigore alla Juve Non c'era neanche la prima ammonizione. E nell'entrata in area su McKennie, Carlos Augusto non tocca mai la palla. "Rischio rigore". https://www. - facebook.com facebook

La moviola di #JuveComo Promosso l’arbitro #Doveri x.com