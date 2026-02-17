Moviola Galatasaray Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Galatasaray e Juventus, molte decisioni arbitrali sono state al centro delle polemiche. La moviola ha evidenziato episodi controversi, tra cui un fallo in area non fischiato e un gol annullato, che hanno acceso le discussioni tra tifosi e commentatori. La tensione si è alzata quando le immagini hanno mostrato chiaramente alcune azioni ambigue in momenti chiave del match.

Moviola Galatasaray Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per l'andata dei playoff di Champions League 202526. La Juve affronta il Galatasaray per l'andata dei playoff di Champions League 202526. Arbitra l'incontro Makkelie. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto uomo Allard Lindhout, anche lui olandese. Al Var e Avar i tedeschi Bastian Dankert e Benjamin Brand. L'analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. GALATASARAY JUVE LIVE 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Galatasaray Juve.