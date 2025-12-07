Moviola Napoli Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Juventusnews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moviola Napoli Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta il Napoli nella 14ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro La Penna. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Peretti e Colarossi. Il ruolo di  quarto ufficiale  sarà ricoperto da  Crezzini. La direzione del VAR vedrà all’opera l’arbitro Abisso con il supporto dell’arbitro Aureliano. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. NAPOLI JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Napoli Juve. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

moviola napoli juve live gli episodi dubbi del match

© Juventusnews24.com - Moviola Napoli Juve LIVE: gli episodi dubbi del match

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fiorentina – Napoli, dubbi sul gol della Viola: sentenza netta della moviola

City-Napoli, Di Lorenzo espulso: VAR e moviola completa

Moviola Napoli Pisa, l’episodio chiave del match di Serie A

moviola napoli juve liveLIVE Alle 20.45 Napoli-Juve: Conte in emergenza, Spalletti senza attaccanti punta su Yildiz - Gli azzurri per riprendersi la vetta della classifica, i bianconeri hanno l'esigenza di proseguire la rimonta verso i primi quattro posti ... Secondo gazzetta.it

moviola napoli juve liveNapoli-Juventus live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Elmas al fianco di McTominay - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Da ilmattino.it

moviola napoli juve liveLIVE - Napoli-Juventus: 0-0 - it: formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Da areanapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Moviola Napoli Juve Live