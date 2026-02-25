movimenti nel mediterraneo la presenza usa cresce la diplomazia continua

L’arrivo a Creta nella base som di Souda Bay della portaerei americana Ford, la più grande al mondo, dice molto dello stato di avanzamento della crisi tra Stati Uniti e Iran. Racconta che lo schieramento americano in Medio Oriente è propedeutico ad un possibile attacco contro l’Iran se i negoziati sul programma nucleare di Teheran dovessero fallire. La Ford non è sola, perché si aggiunge alla portaerei USS Abraham Lincoln e a diverse navi da guerra, a dimostrazione di un quadro in rapidissima evoluzione. Lo hanno detto apertamente anche vari funzionari israeliani secondo cui l’attacco degli Stati Uniti sarà “inevitabile”, mentre l’Iran ha dichiarato di approvare una controproposta per il prossimo round di colloqui sul nucleare che si terra domani. 🔗 Leggi su Formiche.net

