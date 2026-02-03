Felice Rizzo continua a dominare il Trofeo 10 Comuni di mountain bike. Dopo aver vinto tre gare di fila, il campione toscano della categoria Master 3 si conferma il grande protagonista della stagione, senza lasciar spazio agli avversari. La sua striscia di successi sembra inarrestabile, mentre gli appassionati attendono di vedere se riuscirà a mantenere questa serie positiva anche nelle prossime competizioni.

Molino D'Egola (Pisa), 3 febbraio 2026 - Non perde battuta il Campione Toscano Uisp della categoria Master 3 Felice Rizzo, che continua ad essere il “padrone” del Trofeo 10 Comuni di mountain bike. Tre gare svolte e tre successi per il biker del New MT Bike Team, l’ultimo sul traguardo pisano di Molino d’Egola nella gara organizzata dalla locale Molinese sotto l’egida del Comitato Uisp Empoli-Valdelsa-Cuoio. Rizzo si è presentato al traguardo vincitore assoluto nel tempo di un’ora, diciassette minuti e trentasette secondi, con una media di km 20,870. Dietro di lui il suo compagno di squadra, Dario Gattuso primo nella categoria Elite Sport, mentre la medaglia di bronzo è andata a Davide Carissimi del Freeride Tigullio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, tre gare e tre vittorie per Rizzo nel Trofeo 10 Comuni

