Dunque anche nel motociclismo, specificatamente nella MotoGP, arriva il “salario minimo” per i protagonisti, cioè per i piloti. È così, da anni, nel calcio e in altri sport. Era stato Marc Marquez, in occasione del GP del Mugello 2022, a sollevare la questione della retribuzione dei piloti: “Sono forse il più pagato della griglia, ma sono onesto e credo che molti piloti corrano con uno stipendio troppo basso. Dato che corriamo a 350 Kmh e tutti rischiamo la vita allo stesso modo, uno stipendio base minimo per il futuro dovrebbe essere una cosa su cui lavorare”. Già. Veniva poi affidato ad Aleix Espargaro il ruolo di punto di riferimento e portavoce delle richieste dei piloti che adesso, dopo quattro anni, pare abbiano finalmente trovato uno sbocco concreto, almeno per i piloti MotoGP, con un “salario minimo” pro capite, di 500 mila euro annui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, arriva il salario minimo per i piloti: dopo 4 anni trovato un accordo

Leggi anche:

MotoGP: 2027 salario minimo garantito per tutti i piloti

Perché la MotoGP sta introducendo il salario minimo per i piloti da mezzo milione di euro

Every Formula 1 Drivers' Champion Explained

Temi più discussi: La MotoGP prevede un salario minimo per i piloti a partire dal 2027; Perché la MotoGP sta introducendo il salario minimo per i piloti da mezzo milione di euro; La MotoGP vuole introdurre un salario minimo per i piloti a partire dal 2027; Agostini e il record: Marquez merita di eguagliarmi. Ma poi mi inviti alla festa!.

MotoGP, arriva il salario minimo per i piloti: dopo 4 anni trovato un accordoFinalmente risolta la questione aperta da Marc Marquez nel 2022: sarà di 500mila euro, partirà dal 2027. Il sigillo atteso il prossimo martedì in una riunione a Buriram ... gazzetta.it

Perché la MotoGP sta introducendo il salario minimo per i piloti da mezzo milione di euroLa MotoGP valuta l'introduzione di un salario minimo da 500mila euro per tutti i piloti della top class dal 2027 ... fanpage.it

“Se mi piace la MotoGP di oggi Vorrei che la tecnologia fosse meno presente. Ai miei tempi, il pilota aveva più responsabilità e forse più meriti. Adesso quando un talento arriva in Classe Regina dopo poco tempo riesce a lottare con i primi. Le prestazioni son - facebook.com facebook

#MotoGP #MotoGP2026 #Buriram #ThaiGP #Motorionline Il #72 dell'Aprilia arriva pronto alla prima gara del Motomondiale 2026 x.com