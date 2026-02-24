MotoGP | 2027 salario minimo garantito per tutti i piloti

La decisione di stabilire un salario minimo garantito per tutti i piloti della MotoGP nel 2027 nasce dalla crescente preoccupazione per le differenze salariali tra i piloti di punta e quelli meno noti. La misura mira a assicurare un compenso minimo e a ridurre le disparità nel settore. La proposta, approvata durante l’ultima riunione, coinvolge anche le squadre di media classifica. La novità entrerà in vigore tra due anni.

Negli ultimi anni si è intensificato il confronto sul quadro economico della MotoGP, con un focus particolare sul divario tra le retribuzioni dei piloti di punta e quelle dei contract più contenuti. In questa cornice, si sta valutando una misura destinata a definire una soglia minima di reddito per i partecipanti al Campionato del mondo. Da una parte, i nomi che hanno dominato la scena, dall'altra, una base contrattuale che tende a rimanere molto al di sotto dei livelli raggiunti dai top rider. L'obiettivo è mitigare la differenza tra salari elevati e stipendi entro limiti compatibili con il panorama sportivo, senza toccare i premi legati ai risultati.

