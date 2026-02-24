Perché la MotoGP sta introducendo il salario minimo per i piloti da mezzo milione di euro

La MotoGP decide di fissare un salario minimo di 500 mila euro per i piloti della classe regina a partire dal 2027, dopo aver analizzato le disparità tra i contratti e le esigenze di sicurezza economica. La misura mira a garantire condizioni più eque e a rafforzare il livello di competitività tra i concorrenti. La decisione coinvolge tutte le squadre e i team principali, che devono adeguarsi alle nuove regole entro la prossima stagione.

La MotoGP valuta l'introduzione di un salario minimo da 500mila euro per tutti i piloti della top class dal 2027. Obiettivo: ridurre il divario tra top rider e team satellite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

MotoGP: 2027 salario minimo garantito per tutti i pilotiLa decisione di stabilire un salario minimo garantito per tutti i piloti della MotoGP nel 2027 nasce dalla crescente preoccupazione per le differenze salariali tra i piloti di punta e quelli meno noti.

Palastadio, il cantiere da un milione e mezzo di euro sta marciandoPalastadio, il cantiere da un milione e mezzo di euro, sta progredendo.

Every Formula 1 Drivers' Champion Explained

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Australia, primo circuito cittadino: Adelaide al posto di Phillip Island. Stoner polemico; MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027; MotoGP, perché Marc Marquez è il più forte? Lo spiega Casey Stoner; Ecco perché ha senso il trasferimento della MotoGP da Phillip Island ad Adelaide.

MotoGP, Viegas: Abbandonare Phillip Island è stata una decisione commercialeMotoGP: Promettevano da dieci anni di migliorare le strutture, ma non lo facevano mai. Ora c'è un gruppo di intrattenimento a capo della MotoGP e vuole spettacolo. La FIM non omologherà il circuito d ... gpone.com

MotoGP, Crisi Yamaha: Quartararo non ci crede più, Toprak sa che è dura ma ci speraMotoGP: Siamo ancora alle batture iniziali, ma il nuovo V4 non da segnali positivi e l'M1 è l'ultimo dei vagoni MotoGP. Quartararo non ci crede più, è stanco e disilluso e forse pensa già alla Honda; ... gpone.com

[MotoGP] Grazie a questo fotogramma possiamo notare quanto sia “aperta” la nuova carenatura Ducati nella parte anteriore. Come già spiegato in un altro post la nuova carenatura è composta nella parte alta dalla carenatura di base e da una sorta di second - facebook.com facebook