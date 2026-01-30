Il tono della voce influenza la stabilità emotiva dei cani | allegro o arrabbiato cambia lo stato d'animo di Fido

Un nuovo studio dell’Università di medicina veterinaria di Vienna mostra quanto il tono della voce possa influenzare l’umore dei cani. I ricercatori hanno osservato come i cani reagiscono a diversi toni, passando da allegri ad arrabbiati. Quando il tono cambia, anche il loro stato d’animo si modifica, e lo fanno in modo immediato. La ricerca dimostra che il modo in cui parliamo ai nostri amici a quattro zampe può fare la differenza nel mantenerli sereni o stressati.

A seconda del tono di voce che usiamo un cane reagisce emotivamente a quello che percepisce. Uno studio di alcuni ricercatori dell'Università di medicina veterinaria di Vienna ha testato alcuni soggetti che hanno cambiato la loro postura a seconda di come percepivano un tono di voce arrabiato, felice o neutro.

