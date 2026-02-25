Mostra del Chianti edizione 2026 I preparativi per il 30 maggio | Nuove regole e più opportunità

La Mostra del Chianti del 2026 è stata annunciata con largo anticipo, in vista della sua apertura il 30 maggio. La causa della data anticipata deriva dalla volontà di introdurre nuove regole che favoriscano l’ingresso di più espositori e visitatori. Gli organizzatori stanno lavorando a un programma ricco di eventi, con un occhio di riguardo alle aziende locali. La mostra si svolgerà nel centro storico, attirando appassionati e operatori del settore.

La 68esima edizione della " Mostra del Chianti " partirà ufficialmente il 30 maggio per chiudersi il 7 giugno. E pochi giorni fa, la giunta Mugnaini ha approvato i disciplinari di partecipazione per aziende e associazioni alla manifestazione, tra conferme e novità. Tra gli elementi più rilevanti per le aziende vinicole, spicca il rafforzamento della presenza in piazza del Popolo, con un'area interamente dedicata al vino che potrà ospitare fino a 18 stand per la partecipazione diretta. Accanto a questa, viene confermata una modalità alternativa per le aziende che non saranno presenti fisicamente, che potranno comunque partecipare attraverso uno spazio condiviso dedicato alla vendita e alla promozione delle etichette.