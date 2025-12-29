Volontariato under 30 più tempo e nuove opportunità con il nuovo bando di Insieme si cambia

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione di Modena e Csv Terre Estensi, in collaborazione con i partner del progetto, annunciano l’estensione del bando

Fondazione di Modena e Csv Terre Estensi, in accordo con i partner coinvolti, hanno deciso di estendere il percorso di "Insieme si cambia. Il volontariato che fa la differenza", il bando rivolto a giovani under trenta per promuovere esperienze di impegno civico e partecipazione attiva nel.

