Pesca in Italia nuove regole dal 2026 | Sud più colpito dai nuovi limiti

Quifinanza.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° gennaio 2026 potrebbe entrare in vigore nuove regole la pesca nel Mediterraneo. Dopo mesi di negoziati e proposte aggiornate da parte della Commissione europea, la nuova normativa, contenuta nella Proposta di regolamento per le opportunità di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero prevede tagli drastici allo sforzo di pesca, limiti alle catture e nuove restrizioni che mettono a rischio l’equilibrio economico di molti pescherecci italiani. Come potrebbero cambiare le regole per la pesca dal 2026. La proposta prevede una riduzione della pesca a a strascico del 64% rispetto ai livelli attuali nel Mediterraneo occidentale (Westmed). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

pesca in italia nuove regole dal 2026 sud pi249 colpito dai nuovi limiti

© Quifinanza.it - Pesca in Italia, nuove regole dal 2026: Sud più colpito dai nuovi limiti

Leggi anche questi approfondimenti

pesca italia nuove regolePesca in Italia, nuove regole dal 2026: Sud più colpito dai nuovi limiti - Come potrebbero cambiare le regole per la pesca in Italia dal 2026: le proposte al vaglio della Commissione europea sono molto criticate ... Scrive quifinanza.it

pesca italia nuove regoleColdiretti: "Marinerie pugliesi a rischio con le nuove regole Ue" - Prevista una riduzione del 12% del pescato, in particolare dei gamberi di fondale su cui si basa una parte importante dell'attività dei pescatori pugliesi ... Segnala rainews.it

pesca italia nuove regolePesca in Puglia a rischio: Coldiretti lancia l’allarme sulle nuove misure UE - Coldiretti Pesca Puglia denuncia l’impatto devastante delle proposte UE sulla flotta locale e chiede interventi urgenti del Governo. Come scrive trmtv.it

pesca italia nuove regoleLa Pietra: inaccettabili proposte di nuove misure Ue sulla pesca - Le misure europee che intendono ridurre del 64% lo sforzo a strascico e del 25% per i palangari, i limiti alle cattur ... Secondo askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Pesca Italia Nuove Regole