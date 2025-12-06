Pesca in Italia nuove regole dal 2026 | Sud più colpito dai nuovi limiti
Dal 1° gennaio 2026 potrebbe entrare in vigore nuove regole la pesca nel Mediterraneo. Dopo mesi di negoziati e proposte aggiornate da parte della Commissione europea, la nuova normativa, contenuta nella Proposta di regolamento per le opportunità di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero prevede tagli drastici allo sforzo di pesca, limiti alle catture e nuove restrizioni che mettono a rischio l’equilibrio economico di molti pescherecci italiani. Come potrebbero cambiare le regole per la pesca dal 2026. La proposta prevede una riduzione della pesca a a strascico del 64% rispetto ai livelli attuali nel Mediterraneo occidentale (Westmed). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
