Dal 1° gennaio 2026 potrebbe entrare in vigore nuove regole la pesca nel Mediterraneo. Dopo mesi di negoziati e proposte aggiornate da parte della Commissione europea, la nuova normativa, contenuta nella Proposta di regolamento per le opportunità di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero prevede tagli drastici allo sforzo di pesca, limiti alle catture e nuove restrizioni che mettono a rischio l’equilibrio economico di molti pescherecci italiani. Come potrebbero cambiare le regole per la pesca dal 2026. La proposta prevede una riduzione della pesca a a strascico del 64% rispetto ai livelli attuali nel Mediterraneo occidentale (Westmed). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pesca in Italia, nuove regole dal 2026: Sud più colpito dai nuovi limiti