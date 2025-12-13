Assistente sociale denuncia papà violento e dona il risarcimento ottenuto ai figli

Un’assistente sociale di Rimini, dopo aver denunciato un padre violento e ricevuto un risarcimento, ha deciso di donarlo ai figli, dimostrando coraggio e solidarietà in un gesto significativo. La sua scelta testimonia l’impegno per la tutela dei minori e la lotta contro la violenza domestica, portando un messaggio di speranza e rinascita in vista del Natale.

Rimini, 13 dicembre 2025 – Una storia che scalda il cuore, a poche settimane dal Natale: è quella di un’assistente sociale del Comune di Rimini che, dopo aver subito gravi minacce da parte di un padre già condannato in passato per episodi di violenza in famiglia, ha scelto di non cedere alla paura. Il papà con 7 euro sul conto: “Ecco come ho perso tutto. Incontrerò l’imprenditore che vuole aiutarci” Il coraggio dell’assistente sociale di denunciare il papà violento. Ha denunciato, ha seguito il percorso previsto dalla legge e, una volta conclusa la vicenda con una transazione, ha deciso di donare l’intero risarcimento – 1. Ilrestodelcarlino.it

