Fondi primo comune pontino per la raccolta differenziata | è all' 82,9%

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo comune pontino per la raccolta differenziata ha raggiunto l'82,9%, evidenziando un significativo miglioramento nella gestione dei rifiuti. Recentemente, Legambiente ha organizzato la decima edizione dell'Ecoforum, durante la quale è stato presentato il dossier 2025 e i dati sullo stato della regione e dei Comuni più virtuosi in materia di sostenibilità ambientale.

Nei giorni scorsi si è tenuta la decima edizione dell'Ecoforum di Legambiente sul tema dei rifiuti, che ha fornito l'occasione per presentare il dossier 2025, con i dati del rapporto regionale e l'elenco dei Comuni virtuosi. Sebbene nessun territorio pontino sia tra quelli “rifiuti free”, la. Latinatoday.it

