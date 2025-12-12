Fondi primo comune pontino per la raccolta differenziata | è all' 82,9%

Il primo comune pontino per la raccolta differenziata ha raggiunto l'82,9%, evidenziando un significativo miglioramento nella gestione dei rifiuti. Recentemente, Legambiente ha organizzato la decima edizione dell'Ecoforum, durante la quale è stato presentato il dossier 2025 e i dati sullo stato della regione e dei Comuni più virtuosi in materia di sostenibilità ambientale.

Nei giorni scorsi si è tenuta la decima edizione dell'Ecoforum di Legambiente sul tema dei rifiuti, che ha fornito l'occasione per presentare il dossier 2025, con i dati del rapporto regionale e l'elenco dei Comuni virtuosi. Sebbene nessun territorio pontino sia tra quelli “rifiuti free”, la. Latinatoday.it Si è tenuto lo scorso 10 dicembre l’Ecoforum di Legambiente, giunto alla sua decima edizione, durante il quale è stato presentato il dossier 2025. Con l’82,9% di differenziata, Fondi si conferma il Primo Comune della Provincia di Latina: un risultato oltremodo - facebook.com facebook © Latinatoday.it - Fondi primo comune pontino per la raccolta differenziata: è all'82,9%

02 Video Carnevale fondano Fondi 2019

Video 02 Video Carnevale fondano Fondi 2019 Video 02 Video Carnevale fondano Fondi 2019